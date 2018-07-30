غدا.. 400 رائد أعمال يشاركون في ملتقى تمكين الأول في جدة

أكدت لـ"الاقتصادية" شركة وادي جدة، الذراع الاستثماري لجامعة الملك عبدالعزيز، حضور نحو 400 رائد أعمال، فعاليات ملتقى تمكين الأول الذي تنطلق فعالياته غدا، في جامعة الملك عبدالعزيز، برعاية ودعم من "بادر".

ويستهدف الملتقى، تهيئة طلاب الجامعات للعمل الخاص وهو أول تجمع للرياديين من جامعة الملك عبدالعزيز ويعمل الملتقى على تعزيز الفكر الريادي وريادة الأعمال ودورها في الاقتصاد الوطني وعرض قصص النجاح والمعوقات.

ووجه ملتقى تمكين الأول الدعوة للأندية المختصة في ريادة الأعمال، وعديد من المستثمرين لمحاوراتهم حول المشروعات ومدى إمكانية تطبيقها وانطلاقها على أرض الواقع، وإمكانية تبنى تلك المشروعات من المستثمرين.

ويرعى الدكتور عبدالرحمن اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز في جدة ملتقى تمكين الأول لريادة الأعمال غدا وبعد غد، وذلك في قاعة الرواد بمكتبة الملك فهد العامة في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة بتنظيم وادي جدة بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز الفكر الريادي ورفع الوعي بدور المشاريع الريادية في دعم الاقتصاد المحلي من خلال نقل خبرات رواد الأعمال المشاركين واستعراض المعوقات وطرق التغلب عليها إضافة إلى تقديم الاستشارات المجانية لأصحاب المشاريع الصغيرة بمشاركة نخبة من المستشارين والخبراء في قطاعات الأعمال المختلفة.

ويسعى الملتقى إلى نقل المعرفة والخبرات في مجال ريادة الأعمال لطلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز بمشاركة الجهات ذات العلاقة، فضلا عن رفع كفاءة المحتوى والمخرجات من خلال الشراكات الاستراتيجية مع أهم الجهات لضمان العمل التكاملي، إلى جانب التعريف بوادي جدة في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما سيناقش الملتقى دور الجهات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال في تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تخصيص جلسة لتمكين رائدات الأعمال، واستعراض عدد من التجارب الريادية وتنفيذ ورشتي عمل في استكشاف الأفكار الريادية، وبناء نموذج العمل التجاري، فضلا عن الاستشارات المجانية لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار.

يشار إلى أن وادي جدة تأسست بموجب مرسوم ملكي وتعد الذراع الاستثماري لجامعة الملك عبدالعزيز، وتهدف إلى المساهمة الفاعلة في تطوير اقتصاد المعرفة عبر الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الأعمال والاستثمار على أسس تجارية من خلال الاستثمار في المشاريع المشتركة التي تصقل الخبرات والتطبيق العملي.