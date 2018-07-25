الذهب يصعد قبيل محادثات تجارية بين أمريكا والاتحاد الأوروبي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع استقرار الدولار قبيل اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لمناقشة قضايا تتعلق بالتجارة. وبحلول الساعة 07:19 بتوقيت جرينتش ارتفعت الأسعار الفورية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1226.19 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.1 بالمئة إلى 1226.20 دولار للأوقية. ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار واليورو اليوم الأربعاء قبيل اجتماع ترامب ويونكر. ويأتي الاجتماع بعدما فرضت الولايات المتحدة رسوما على واردات الصلب والألومونيوم من الاتحاد الأوروبي في يونيو حزيران، بينما هدد ترامب بتوسيع نطاق هذه الإجراءات لتشمل السيارات ومكونات السيارات الأوروبية. كما يترقب المستثمرون أيضا بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي للربع الثاني من العام المنتظر إعلانها يوم الجمعة، حيث يتوقعون أن يتجاوز معدل النمو أعلى التوقعات الراهنة البالغ 4.1 بالمئة. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 15.46 دولار للأوقية، في حين زاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 918.17 دولار للأوقية. ولامس المعدنان أعلى مستوياتهما في أسبوع أمس الثلاثاء. وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 832.65 دولار للأوقية. وكان المعدن قد بلغ أعلى مستوى في أسبوعين عند 845.90 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.