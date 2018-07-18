السماح للمستثمرين الخليجيين بتأجير عقاراتهم عبر نظام "إيجار"

علمت "الاقتصادية"، أن وزارة الإسكان ممثلة في نظام الشبكة الإلكترونية "إيجار"، بدأت بالسماح للمستثمرين الخليجيين بتأجير عقاراتهم عن طريق نظام إيجار، تزامنا مع إطلاق العقد السريع نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي.

وقالت مصادر، إن نظام إيجار أتاح الإمكانية لحاملي "هوية زائر" الاستئجار عن طريق الشبكة الإلكترونية، بعد أن كان النظام لا يدعم هذه الفئة سابقا، إضافة إلى عدم تمكن المستثمر الخليجي من تأجير عقاراته عن طريق الشبكة.

وتسعى شبكة إيجار إلى خدمة أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وذلك عبر تحديث النظام بشكل مستمر، وإطلاق خدمات تسهل على المتعاملين التعامل مع البرنامج.

وإطلاق شبكة "إيجار" جاء تفعيلا لقرار مجلس الوزراء رقم 131 القاضي بإنشاء الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار وذلك لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار.

إلى ذلك، أصدرت لجنة البيع والتأجير على الخريطة "وافي" في وزارة الإسكان، أمس، ست رخص بيع على الخريطة لعدد من المشروعات في أربع مناطق مختلفة من المملكة وهي "تلال الغروب تاون هاوس" في مدينة الدمام، و"تلال الغروب جدة" في مدينة جدة، و"بوابة طيبة" و"درة المدينة" في المدينة المنورة، إضافة إلى "رواسن" في مدينة ينبع، و"شقق ودوبلكسات مشارف هيلز" في الرياض، لتوفر أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية.

وأوضح نايف الشريف أمين عام اللجنة، أن هذه المشروعات ستوفر 5719 وحدة سكنية متنوعة بين شقق وفلل و"تاون هاوس" بأسعار تراوح بين 250 ألف ريال و 750 ألف ريال، مؤكدا حرص برنامج "وافي" على تطبيق كافة المعايير اللازمة لإصدار الرخص لشركات التطوير العقارية العاملة في تلك المشروعات.

وأشار الشريف إلى أن اللجنة تعمل جاهدة للحفاظ على حقوق المشترين والتزامات المطورين العقاريين في المشاريع المرخصة، وضبط السوق العقارية من خلال الإشراف المباشر على المشاريع، ومنع عمليات البيع الوهمية، مبينا أن اللجنة وافقت أخيرا على تجديد رخصة التسويق الداخلي مدة شهر لمشروع "النايفة" في حي المونسية شرق الرياض.

وبرنامج "وافي" للبيع على الخريطة، يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخريطة بمختلف أنواعها (سكنية - تجارية - استثمارية - مكتبية - خدمية - صناعية - سياحية)، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخريطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخريطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخريطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخريطة في المعارض الخارجية.