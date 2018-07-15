الأسهم السعودية تستعيد حاجز 8400 نقطة .. شهية المخاطرة تدعم الاتجاه الصاعد للسوق

استعادت الأسهم السعودية حاجز 8400 نقطة لتغلق أعلى منه بفارق خمس نقاط بمكاسب بلغت 0.5 في المائة. ولم يؤثر تراجع السيولة بنحو 3 في المائة، التي لم تصل إلى حاجز ثلاثة مليارات ريال، في تحركات السوق الإيجابية التي جاءت بدعم من معظم القطاعات. وبقاء السوق فوق مستويات 8350 نقطة ومتوسط 21 يوما، كما أشير في التقارير السابقة، يعزز من شهية المخاطرة ويدعم الاتجاه التصاعدي للسوق، ولطالما تحافظ السوق على تلك المستويات مع نتائج إيجابية من قبل الشركات، سيسهل اختراق أعلى قمة منذ ثلاث سنوات والاستقرار أعلى من المقاومة 8460 نقطة سيعطي حافزا للوصول إلى مستويات 8620 نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8362 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 8357 نقطة بخسائر طفيفة، بينما أعلى نقطة عند 8408 نقاط رابحا 0.56 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 8405 نقاط رابحا 42 نقطة بنسبة 0.51 في المائة. وتراجعت السيولة 3 في المائة بنحو 89 مليون ريال لتصل إلى 2.6 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 32 ألف ريال. بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 3 في المائة بنحو 2.3 مليون سهم لتصل إلى 109 ملايين سهم متداول. أما الصفقات فقد ارتفعت 2 في المائة بنحو 1.3 صفقة لتصل إلى 82 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية واستقرار "المرافق العامة". وتصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 4.2 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 3.5 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنسبة 2.7 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الأدوية" بنسبة 0.3 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 0.15 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 0.05 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 29 في المائة بقيمة 758 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 26 في المائة بقيمة 694 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 10 في المائة بقيمة 269 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "صادرات" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 259 ريالا، يليه "العقارية" بنسبة 9.9 في المائة ليغلق عند 15.52 ريال، وحل ثالثا "المملكة" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 9.26 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "عناية" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 26.35 ريال، يليه "سيسكو" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 14.06 ريال، وحل ثالثا "سايكو" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 14.94 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بنسبة 12 في المائة بتداولات 425 مليون ريال، يليه "الإنماء" بنسبة 10 في المائة بقيمة 380 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 5 في المائة بقيمة 167 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية