"نمو" تسجل ارتفاعا طفيفا .. وقيم التداول عند 471 ألف ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" لتغلق عند 2850 نقطة رابحة ثلاث نقاط بنسبة 0.14 في المائة. وتراجعت قيم التداول 14 في المائة بنحو 79 ألف ريال لتصل إلى 471 ألف ريال، بمعدل 3.2 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة بنسبة 23 في المائة بنحو 9.3 ألف سهم لتصل إلى 31 ألف سهم متداول. أما الصفقات فقد ارتفعت 22 في المائة بنحو 26 صفقة لتصل إلى 146 صفقة. وارتفع سهم "باعظيم" وحيدا بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 25.95 ريال. وتصدر المتراجعة "ريدان" بنسبة 0.45 في المائة ليغلق عند 13.14 ريال. وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 357 ألف ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 97 ألف ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بقيمة 9.8 ألف ريال.