فضائح قد تطال مستخدمي سامسونج مع صور ترسل من جوالاتهم دون علمهم

قالت شركة سامسونج في بيان إنها تحقق بشأن تقارير تفيد بأن تطبيق المراسلة النصية على جهازي Galaxy S8 و S9 يرسل صوراً إلى جهات اتصال عشوائية بدون إذن المستخدمين.

واشتكى بعض مستخدمي هواتف سامسونج الذكية، من "فضيحة" أشعلت جدلاً واسعاً من جديد بشأن احترام خصوصية البيانات.

وقال المشتكون أنهم علموا بذلك مصادفة من خلال أصدقائهم الذين تلقوا الرسائل، حيث لم يُظهر تطبيق رسائل سامسونج أي علامة تدل على إرسال الصور.

وعلى الرغم من أنه ليس واضحاً ما الذي يسبب إرسال الرسائل العشوائية، فإن المستخدمين المتأثرين قد أبلغوا عن تلقي تحديث إلى تطبيق المراسلة النصية الافتراضي على هواتفهم الذكية من سامسونج، التي تمكن خدمات الاتصالات الغنية (RCS).

وقد تم إرسال الصور عبر تطبيق "رسائل سامسونج" للمراسلات، مع عدم وجود ما يشير إلى أن الصور قد تم إرسالها بالفعل من الهاتف، إذ أبلغ بعض المستلمين للرسائل أصدقاءهم عن هذا الخلل.

وقالت الشركة في بيانها: "نحن على علم بالتقارير التي أثيرت بشأن هذا الموضوع، ويقوم فريقنا التقني بالتحقق بشأنها".