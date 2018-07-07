القادسية وعالمة .. فك ارتباط

فكت إدارة نادي القادسية ارتباطها مع الحارس السوري إبراهيم عالمة، عندنا ألغت التعاقد بشكل ودي بين الطرفين، وكان إدارة النادي قد تعاقدت مع عالمة قبل نحو أسبوعين، قبل أن تعود وتفك الارتباط معه.

وأصدر النادي بيا نا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيه "تعلن إدارة نادي القادسية أنه قد تم وبشكل ودي إلغاء الاتفاق مع الحارس السوري إبراهيم عالمة". ولم يكشف بيان القادسية أي تفاصيل، بخصوص السبب وراء إلغاء التعاقد مع اللاعب، الذي خاض تجربة مع نادي سبهان الإيراني.

وسبق للحارس عالمة تمثيل كل من أندية الوثبة والشرطة والوحدة والاتحاد في سورية، وانضم إلى صفوف المنتخب السوري الأول في 2013.