عدد المسافرين عبر مطار دبي يتراجع للشهر الثاني

هبط عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي 3.8 في المئة في مايو أيار، ليسجل تراجعا للشهر الثاني على التوالي.

وقالت مؤسسة مطارات دبي التي تتولى تشغيل المطار اليوم الخميس إن أكثر مطارات العالم ازدحاما بالمسافرين على الرحلات الدولية استقبل 6.6 مليون مسافر، انخفاضا من 6.9 مليون في الشهر نفسه من العام الماضي.

واضافت أن الهبوط يرجع إلى انخفاض تقليدي في الطلب خلال شهر رمضان الذي بدأ في منتصف مايو أيار. وتراجع عدد الرحلات في المطار 5.6 في المئة إلى 32 ألفا و620 رحلة.

وتراجع عدد المسافرين أيضا في أبريل نيسان بعدما تعافى في مارس آذار من انخفاضه لشهرين متتاليين في يناير كانون الثاني وفبراير شباط.

ومطار دبي الدولي مركز لشركة طيران الإمارات الكبيرة والشركة الشقيقة لها فلاي دبي، وهما مملوكتان لحكومة الإمارة التي تملك أيضا مؤسسة مطارات دبي.

وهبط عدد المسافرين 0.1 في المئة إلى 36.9 مليون مسافر في خمسة أشهر حتى مايو أيار.