«الإسكان»: تسليم 7 آلاف وحدة للمستفيدين في جدة خلال عامين

أكد سيف السويلم المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أنه سيتم تسليم نحو 7 آلاف وحدة سكنية في مشروع تلال الغروب في جدة بعد سنتين من توقيع العقود النهائية بين المستفيدين من جهة والممولين والمطورين من جهة أخرى.

وأضاف السويلم لـ"الاقتصادية"، أن مشاريع الوزارة في الشراكة مع المطورين المؤهلين تكون مدة تنفيذها خلال عامين إلى ثلاثة أعوام كحد أقصى من تاريخ توقيع العقود، مشيرا إلى أنه من المنتظر اكتمال مشروع تلال الغروب في جدة خلال عامين، خصوصا في ظل تفعيل تقنيات البناء الحديثة من خلال تحالف سعودي - صيني.

وبين أن عديدا من مشاريع الإسكان التي يجري تنفيذها في المملكة تعتمد على تقنيات البناء الحديثة، مشيرا إلى أن مدة تنفيذ مشروعات الإسكان تراوح بين عامين وثلاثة أعوام.

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن برنامج سكني سيطلق عددا من معارض الوحدات السكنية في المناطق المختلفة في المملكة تزامنا مع الدفعات الشهرية.

وقال، "يستأنف اليوم الأحد في محافظة ‎جدة الحجز في مشروعي "تلال الغروب" و"أعالي جدة" بإجمالي يصل إلى نحو 17 ألف وحدة سكنية متنوعة وبأسعار تبدأ من 260 ألف ريال".

ويقع مشروعا "تلال الغروب" و"أعالي جدة" على أرض وزارة الإسكان في حي الأمير فواز في جدة بمساحة تتجاوز مليوني متر مربع، حيث يوفران آلاف من الوحدات السكنية من نوع شقة بمساحات وتصاميم متنوعة، وأسعار تبدأ من 260 ألف ريال.

ويأتي مشروع "تلال الغروب" بتحالف سعودي - صيني التي ستبدأ العمل على تنفيذ المشروع بعد اكتمال حجوزاته، حيث تتنوع الخيارات التي يقدمها المشروع من خلال توفير أربعة نماذج للوحدات السكنية تصل مساحاتها إلى 256 مترا مربعا من نموذج "شقة ديبلوكس" مكونة من طابقين وتبدأ أسعار الوحدات السكنية من 260 ألف ريال.

فيما يوفر مشروع "أعالي جدة" خيارات سكنية متنوعة للمستفيدين من خلال توفير مساحات متنوعة تراعي تلبية احتياج شريحة كبيرة من المستفيدين.

ويقدم مشروعا "تلال الغروب" و"أعالي جدة" ضمانات على جميع مواد البناء والهيكل الإنشائي وجميع المواد المستخدمة تصل إلى 20 عاما.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت أخيرا، اكتمال حجز 3795 وحدة سكنية في مشروع "تلال الغروب " في جدة بما يمثل أكثر من 55 في المائة من إجمالي الوحدات السكنية في المشروع، كما اكتملت حجوزات 50 في المائة من مشروع "أعالي جدة" بعد أقل من أسبوع على إطلاقه.