إنفانتينو: في عهدي تحسن «فيفا» ماليا

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إنه سيترشح مرة أخرى لرئاسة المنظمة في حديثه أمام الجمعية العمومية لـ"فيفا" في موسكو عشية انطلاق كأس العالم، وقال "سأترشح في الانتخابات المقرر إجراؤها في باريس يونيو 2019، أريد أربع سنوات أخرى لأنني مقتنع بما أفعله أنا مؤمن بما أستطيع القيام به لمصلحة فيفا ولمصلحة كرة القدم". وأشار إلى أن عهده شهد تحسنا ملحوظا في الشؤون المالية للمنظمة، وقال "أشعر بأنني أحظى بتأييد قطاع واسع في العالم ممن يرغبون في رؤية اتحاد كرة قدم قويا وحاضرا وقادرا على تقديم العون لتطوير كرة القدم العالمية".وكانت الجمعية العمومية لـ"فيفا" قد صوتت أمس لمصلحة العرض المشترك الذي تقدمت به أمريكا وكندا والمكسيك لاستضافة كأس العالم 2026، حيث ستكون تلك النسخة أول بطولة موسعة تضم 48 فريقا بدلا من الشكل الحالي المكون من 32 فريقا.

وتستضيف روسيا كأس العالم 2018 في الفترة من 14 حزيران (يونيو) حتى 15 تموز (يوليو) في 11 مدينة من بينها موسكو وسان بطرسبرج وسوتشي.