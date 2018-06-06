اعتبارا من أغسطس .. دعم المتعثرين في "إيجار" بمبالغ تصل إلى 22 ألف ريال

فيما قالت وزارة الإسكان إن رسوم برنامج الشبكة الإلكترونية "إيجار" ستذهب مباشرة لدعم المتعثرين ممن قاموا بتأجير منازلهم عن طريق البرنامج، بحسب قرار مجلس الوزراء، علمت "الاقتصادية" أن الوزارة ممثلة في "إيجار" تعتزم شمول المواطنين المتعثرين بالدعم ممن قاموا باستئجار منازلهم من خارج الشبكة ورُفعت بحقهم قضايا في محاكم التنفيذ؛ لعدم قدرتهم على سداد الإيجارات وضعف ملاءتهم المالية.

ووفقاً لمصادر، فإن عدد المواطنين المتعثرين في شبكة "إيجار" الذين تم استثناؤهم من دفع الايجارات بعد التأكد من ضعف ملاءتهم المالية بلغ نحو ثلاثة آلاف مواطن، علما أن العدد قابل للزيادة مع تخصيص ميزانية لبرنامج دعم المتعثرين.

وأضافت، أن قيمة دعم المتعثرين تصل إلى نحو 22 ألف ريال، منوهة إلى أن المتعثرين عن السداد ممن قاموا باستئجار مساكنهم عن طريق الشبكة سيتم دعمهم في شهر آب (أغسطس) المقبل.

وأشارت إلى وجود برنامج تنموي تعمل عليه الوزارة يسهم في عدم تعثر المواطنين في سداد إيجاراتهم خلال المراحل المقبلة.

وأطلقت وزارتا "الإسكان والعدل" في 12 شباط (فبراير) الماضي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، "شبكة إيجار الإلكترونية" لتوفير عدد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية كتوثيق العقود والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتوثيق عقد الإيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المعتمد بصفته سنداً تنفيذياً.

هذه الشبكة تعد إحدى المبادرات التي أطلقتها الوزارة بهدف تنظيم القطاع العقاري، ومنها قطاع الإيجار، بعد أن وضعت خلال الأعوام الماضية عديداً من الخطط لتنظيم القطاع بشكل كامل.

وتهدف الشبكة إلى تقديم منظومة خدمات تنظم وتيسر العملية الإيجارية لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري؛ ما يقلل النزاعات ويسهم في حلها بشكل سريع عبر توحيد العقد وتفعيله كسند تنفيذي.

يُذكر أن وزارة الإسكان تعكف حالياً على تسجيل نحو 2.5 مليون وحدة سكنية في النظام؛ لافتة إلى أن إجمالي الأسر المالكة والمستأجرة في المملكة بلغ نحو 5.3 مليون عائلة، فيما تجاوز عدد الوحدات السكنية المستأجرة 2.7 مليون وحدة.

