المحكمة الإدارية تحكم لصالح "ساسكو" في قضيتها ضد "أمانة جدة" لتسلم 4 مواقع

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) بأنها تلقت بتاريخ 17 مايو 2018م إخطار من محامي الشركة بصدور حكم قضائي (إبتدائي) لصالحها صادر من المحكمة الإدارية بجدة يتلخص بإلغاء قرار المدعي عليها (أمانة محافظة جدة) المتمثل في الإمتناع عن تسليم المدعية (شركة ساسكو) القطع المنصوص عليها بالأمر السامي رقم (4/214/م) وتاريخ 8 صفر 1405هـ.

وكانت الشركة قد رفعت دعوى إدارية ضد أمانة محافظة جدة عن طريق محاميها (مكتب الدكتور/ أسامة القحطاني) والمحالة إلى المحكمة الإدارية بجدة في 29 شوال 1438هـ تطالب فيها الأمانة بتسليمها عدد (4) مواقع بمحافظة جدة تم منحها للشركة بالأمر السامي الكريم المشار إليه أعلاه والتي إمتنعت الأمانة عن تسليم هذه المواقع للشركة وإستكمال إجراءات تمليكها.

علماً بأنه تم إرجاء إعلان هذا الحكم لحين الإنتهاء من التشاور مع الجهات ذات العلاقة ، وأنه لا يمكن تحديد الأثر المالي المترتب على هذه القضية في الوقت الحاضر ، وستقوم الشركة بالإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن.