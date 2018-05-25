هوك: طورنا الحراس بـ «المعايشة»

اكتفى بيتزي مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم بحصة تدريبية صباحية مانحا اللاعبين راحة مسائية خلال معسكره الحالي على ملاعب بادراغاز السويسرية ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا.

وكانت الحصة التدريبية قد بدأت بالجري حول الملعب ثم تمارين الإحماء والتحمل على مسافات متنوعة ليقسم بعدها بيتزي اللاعبين إلى مجموعات حيث أجرت كل مجموعتين مناورة في مساحات صغيرة بمشاركة حراس المرمى.

من جانبه، أشاد فرانس هوك مدرب حراس الأخضر بجاهزية حراس الفريق وتطور مستوياتهم الفنية، مشيرا إلى أن المرحة الإعدادية السابقة كانت عبارة عن معايشة إلا أنها أسهمت في تطور مستوياتهم الفنية، مؤكدا أن المستويات تتحسن يوما بعد الآخر، وقال "نظام التناوب في حراس المرمى خلال مراحل الإعداد الماضية يأتي رغبة في منح الفرصة لاختبار جميع الحراس، وفرصة للتعلم من أجل أن يكون الحراس جاهزين متى ما أرادهم المدرب".

وعن بروز حراس الأخضر في نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا، قال، "إننا نتحدث عن كأس العالم باعتبارها منافسة مختلفة عن المنافسات المحلية، ولذلك فجميع اللاعبين بلا استثناء قادرون على تقديم أنفسهم".