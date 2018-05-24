الأسهم السعودية تستقر عند 8037 نقطة مع تباين أداء القطاعات

استقرت الأسهم السعودية دون تغير يذكر عن الجلسة السابقة لتغلق عند 8037 نقطة فاقدة نقطة واحدة. وجاء الأداء في ظل تباين القطاعات والأسهم. السوق لم تجد محفزات كافية لإخراجها من المسار الجانبي الذي امتد لأكثر من أسبوع، إلا أن الحفاظ على مستويات 8030 نقطة عند متوسط 21 يوم عامل إيجابي من ناحية فنية. واستمرار الحفاظ على 8000 نقطة سيعيد شهية المخاطر إلى السوق. لكن تبقى السوق أكثر ترقبا مع نهاية الشهر الجاري على النتائج المالية للربع الثاني، وانضمام السوق إلى مؤشر مورجان ستانلي. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام عند 8039 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8050 نقطة رابحا 0.14 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8000 نقطة فاقدا 0.48 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 8037 نقطة فاقدا نقطة واحدة. وارتفعت السيولة 4 في المائة بنحو 139 مليون ريال لتصل إلى 3.2 مليون ريال، بمعدل 35 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 3 في المائة بنحو 4.5 مليون سهم متداول لتصل إلى 142 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.75 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 5 في المائة بنحو 4.3 ألف صفقة لتصل إلى 89 ألف صفقة. أداء القطاعات ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 2.3 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 1.35 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 0.72 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 2.6 في المائة، يليه "الإعلام" بنسبة 2.2 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 1.56 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 27 في المائة بقيمة 848 مليون ريال، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 26 في المائة بقيمة 817 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 19 في المائة بقيمة 596 مليون ريال. أداء الأسهم تصدر الأسهم المرتفعة "سيسكو" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 15.02 ريال، يليه "باتك" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 41.78 ريال، وحل ثالثا "أسواق ع العثيم" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 72.23 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "العالمية" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 28.59 ريال، يليه "دار الأركان" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 11.31 ريال، وحل ثالثا "مجموعة السريع" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 20.35 ريال. وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 425 مليون ريال بنسبة 12 في المائة، يليه "دار الأركان" بقيمة 404 ملايين ريال بنسبة 11 في المائة، وحل ثالثا "جبل عمر" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 39.3 ريال. *وحدة التقارير الاقتصادية