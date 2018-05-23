إيرادات مصر من السياحة تقفز 83 % في الربع الأول وعدد السياح 37 %

قال مسؤول حكومي رفيع اليوم إن إيرادات مصر من قطاع السياحة قفزت نحو 83.3 بالمئة إلى حوالي 2.2 مليار دولار في الربع الأول من العام مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد نحو 37.1% إلى 2.383 مليون سائح. قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين ومورد رئيسي للعملة الصعبة لكنه تضرر بشدة جراء سنوات الاضطراب السياسي عقب انتفاضة 2011 وبعض أعمال العنف المسلح. وتلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة عند تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء أواخر أكتوبر تشرين الأول 2015 ومقتل جميع ركابها.

وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرا على السفر إلى مصر بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء. وعادت الرحلات الجوية الروسية إلى القاهرة في أبريل. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن عدد الليالي السياحية بلغ 23.8 مليون ليلة في الربع الأول. وزاد إغراء المقصد السياحي المصري عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة التنافسية للقطاع.