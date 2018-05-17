المصارف السعودية تستحوذ على 52.7 % من الرساميل "الخليجية" المدرجة .. 181.4 مليار ريال

بعد رفع البنك الأهلي التجاري رأسماله بنسبة 50 في المائة من 20 مليار ريال إلى 30 مليار ريال والاندماج المحتمل لكل من بنكي ساب والأول، سيأتي البنك الأهلي في المركز الثاني خليجيا من حيث أكبر المصارف الخليجية المدرجة برأس المال، وسيرتفع ترتيب الكيان الجديد المتوقع "ساب والأول" إلى المركز الثالث خليجيا.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى القوائم المالية للمصارف الخليجية المدرجة في أسواق الأسهم، فإن من بين أكبر عشرة مصارف خليجية في رأس المال ثمانية مصارف سعودية، تصدرها كل من مصري "الرياض" و"الأهلي التجاري" برأسمال قدره 30 مليار ريال لكل مصرف، والكيان الجديد المرتقب الناتج من اندماج مصرفي "ساب والأول" برأسمال قدره 26.43 مليار ريال "15 مليار ريال لـ "ساب" و"11.43 مليار ريال للأول".

وبلغ عدد المصارف الخليجية المدرجة في أسواق الأسهم السعودية 66 مصرفا، وبعد اندماج مصرفي "ساب والأول" سيصبح عددها 65 مصرفا، بمجموع رؤوس أموالها 344.18 مليار ريال "91.8 مليار دولار".

وتسيطر المصارف السعودية على 52.7 في المائة من مجموع رؤوس أموال المصارف الخليجية المدرجة، حيث بلغ مجموع رؤوس أموال المصارف السعودية 181.43 مليار ريال.

وتصدرت المصارف السعودية أول سبعة مراكز، يتقدمها "الرياض" و"الأهلي التجاري" بـ 30 مليار ريال رأسمال كل مصرف، ثم "الكيان الجديد المتوقع "ساب والأول" برأسمال قدره 26.43 مليار ريال، ثم "مجموعة سامبا" بـ 20 مليار ريال، و"مصرف الراجحي" بـ 16.25 مليار ريال.

وفي المركز السادس "مصرف الإنماء" برأسمال قدره 15 مليار ريال.

وسابعا حل "البنك السعودي الفرنسي" برأسمال قدره 12.05 مليار ريال، وثامناً جاء "بنك أبوظبي الأول" وهو ناتج من اندماج مصرفي "أبوظبي الوطني" و"بنك الخليج الأول" برأسمال قدره 11.11 مليار ريال "10.9 مليار درهم إماراتي".

وفي المركز التاسع أيضا بنك سعودي "البنك العربي الوطني" برأسمال قدره عشرة مليارات ريال سعودي، والعاشر "بنك قطر الوطني" برأسمال قدره 9.51 مليار ريال سعودي.

