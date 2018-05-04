ارتفاع نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي 2.8 % .. 20.4 ألف ريـال

ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية خلال الربع الرابع من العام الماضي 2017، بنسبة 2.8 في المائة بما يعادل 561 ريال إلى 20.36 ألف ريال، مقابل 19.8 ألف ريال في الربع الرابع 2016.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية خلال الربع الرابع هو الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2016، البالغ حينها 20.52 ألف ريال.

ومقارنة بالربع الثالث من عام 2017، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من 2017، بنسبة 4.1 في المائة، إذ كان يبلغ حينها 19.55 ألف ريال.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الربع الرابع من العام الماضي 2017، بنسبة 5.3 في المائة، بما يعادل 33.55 مليون ريال إلى 670.1 مليون ريال، مقابل 636.8 مليون ريال في الربع الرابع 2016.

فيما ارتفع الناتج بنسبة 4.7 في المائة بما يعادل 30.1 مليون ريال، بعد أن كان 640 مليون ريال في الربع الثالث من نفس العام.

و"نصيب الفرد من الناتج" هو متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، بعد قسمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على السكان.

وهو مؤشر اقتصادي يقيس درجة التنمية الاقتصادية في بلد ما وأثرها الاجتماعي، كما يستخدم لقياس مستوى الرفاهية الاجتماعية في الدول، لكنه ليس القيمة الحقيقية لإنتاج الأفراد، كما لا يعني أن نصيب الفرد من الناتج يتم توزيعه على سكان الدولة فعليا، بل هو مؤشر فقط.

وبلغ عدد السكان في السعودية 32.92 مليون نسمة في الربع الرابع 2017، و32.73 مليون نسمة في الربع الثالث من نفس العام، فيما كان 32.16 مليون نسمة في الربع الرابع من عام 2016.

و"الناتج المحلي الإجمالي" هو مجموع إجمالي القيمة المضافة من جانب جميع المنتجين المقيمين في الاقتصاد مضافة إليها الرسوم الجمركية أو هو مجموع المخرجات مخصوم منه مجموع الاستهلاك الوسيط مضاف إليه صافي الضرائب غير المباشرة على المنتجات "ضرائب أو إعانات" غير المدرجة في قيمة المخرجات.



*وحدة التقارير الاقتصادية