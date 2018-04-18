"هوم ديبوت" الأمريكية تعتزم تعيين 1000 موظف في مجال تكنولوجيا المعلومات

أعلنت شركة "هوم ديبوت" الأمريكية المتخصصة في تجارة مستلزمات صيانة المباني والتشييد اليوم الأربعاء اعتزامها تعيين حوالي 1000 موظف جديد في مجال تكنولوجيا المعلومات خلال العام الحالي، وذلك في للعمل في مراكز التكنولوجيا التابعة لها في أتلانتا وأوستن ودالاس لدعم مبادراتها المتعلقة بخطتها الاستثمارية الاستراتيجية التي تمتد 3 سنوات وتصل قيمتها إلى 11.1 مليار دولار.

كانت الشركة قد أعلنت في كانون ديسمبر الماضي، اعتزامها ضخ استثمارات تتعلق بمتاجرها الحقيقية ومتاجر الإنترنت وسلاسل الإمداد والتموين التابعة لها وأنظمة إدارة قوة العمل. وأشارت الشركة إلى أن أغلب هذه المبادرات تحتاج إلى مستويات متقدمة من هندسة البرمجة وهندسة الأنظمة وإدارة المنتجات.