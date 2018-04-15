"سبيماكو الدوائية" تعزز توطين صناعة أدوية السرطان وزراعة الأعضاء باتفاقية مع "روش"

خطت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية" خطوة استراتيجية ببدء مشروع صناعي لتوطين أدوية السرطان , تتمثل في توقيع مذكرة تفاهم مع شركة هوفمان لاروش السويسرية لتعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين لتوطين صناعة أدوية علاج الأورام السرطانية والأدوية عالية التقنية بمصنع أدوية الأورام السرطانية والأدوية عالية السمية في مصنع الشركة بالقصيم.

وأقيم حفل توقيع المذكرة اليوم , بحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي ضمن أعمال المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية، الذي يعقد بعنوان "المستقبل يبدأ الآن"، في مدينة شرم الشيخ المصرية، خلال الفترة من 15 - 17 إبريل 2018 .

ووصف الرئيس التنفيذي لـ "سبيماكو الدوائية" فهد الخلف، الخطوات التي تتخذها الشركة لتوطين انتاج أدوية الأمراض السرطانية و الأدوية عالية السمية بأنها مبادرة تعزز مكانة "سبيماكو الدوائية" وتضعها في الصدارة، وفي قيادة الصناعة الدوائية بتحقيق أحد أهم أهداف "رؤية المملكة 2030" و "برنامج التحول الوطني" في قطاع الصحة والصناعة بـالاعتماد على التصنيع المحلي خاصة في الصناعات النوعية القائمة على المعرفة، مع رفع نسبة صناعة الدواء في السوق المحلي من 20% الى 40% بحلول 2020م بالإضافة الى زيادة حصة قطاع الصناعات الدوائية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 0.98 في المائة إلى 1.97 في المائة.

وتنص مذكرة التفاهم على تصنيع عدد من المستحضرات تضم في المرحلة الأولى تصنيع (3) مركبات صيدلانية يبلغ متوسط مبيعاتها السنوية حوالي 100 مليون ريال، وتستخدم في علاج بعض الأورام السرطانية الشائعة مثل أورام الثدي وأورام القولون والمستقيم، كما تستخدم لمساعدة الجسم على تقبل زراعة الأعضاء الجديدة مثل زراعة الكلى والكبد والقلب وغيرها، ويتطلب تصنيع بعضها الى وحدة انتاج خاصة ومنفصلة كونها مستحضرات عالية السمية.

وأكد الخلف أن المذكرة الجديدة تعد تطورا مهما في التحالف الاستراتيجي القائم مع شركة روش السويسرية، وستسهم في توطين ونقل أحدث التقنيات إلى مصنع الأورام و الأدوية عالية السمية بالقصيم، وما يلزمه ذلك من تدريب على أعلى المستويات لكوادرها الوطنية والارتقاء بصناعة الدواء بوصفها صناعة استراتيجية، لارتباطها بصحة المواطنين، كما ستسهم الاتفاقية في تحقيق رسالة الشركة في تقديم الخدمات المميزة للمرضى وتلبية احتياجات السوق السعودي وضمان استمرارية توافر الدواء للمريض طبقا للمواصفات والمعايير المتعارف عليها عالميا، مبينا أن "سبيماكو الدوائية" تنظر للاتفاقية على أنها جزء من الخطة الاستراتيجية للشركة التي تهدف إلى التوسع والانتشار والتنويع بالدخول في مجالات جديدة.

وأبان الخلف أن "سبيماكو الدوائية" تسعى بشكل دؤوب لتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة التي يعد من أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتحديث الصحي الرامية لتعزيز البنية التحتية للبيئة الصحية للمواطن والمقيم وتدريب الكوادر الوطنية، لتأمين كافة احتياجات المرضى من خدمات الرعاية الصحية والمنتجات الدوائية وأدوات التشخيص محلياً بجودة عالية لضمان مأمونية توافر الدواء الاستراتيجي، ما يبرهن على أهمية التحالف مع الشركات العالمية الرائدة ومنها بالطبع شركة روش السويسرية.

من جانبه أكد المدير العام لشركة روش السويسرية بالمملكة العربية السعودية، الدكتور محمد الغريب، أن القطاع الصحي في المملكة من القطاعات الواعدة ويحتل موقعاً مهماً بما يشهده من نهضة وتطور كبيرين، مشيرا الى إن الاتفاقية مع "سبيماكو الدوائية" تؤكد التزام "روش " السويسرية العالمية باستراتيجيتها الرامية إلى المشاركة في دفع عجلة تطوير الصناعات الدوائية في المملكة، في إطار استراتيجية التوطين في هذا القطاع الصناعي، بما يوفر أعلى مستويات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة، وبما يحقق رضا المستفيدين من المراجعين والمرضى وأسرهم ومجتمعهم من الخدمات الصحية.

وأوضح الغريب أن الصناعة الدوائية في مجال أدوية الأورام و زراعة الأعضاء صناعة شديدة التعقيد، ولذلك تكتسب الاتفاقية أهميتها ، وكذلك من كونها الأولى لشركة روش على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، و أن الاتفاقية امتداد مهم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع سبيماكو الدوائية التي بدأت بنجاح منذ تسعينيات القرن الماضي، إدراكا من "روش" للدور الريادي الذي تضطلع به سبيماكو الدوائية في سوق الدواء المحلي والإقليمي، حيث تقدم خدماتها وفق أحدث المعايير والتقنيات العلمية والصناعية، وتوظف في ذلك أحدث الأجهزة، وتعتمد نظام الخطوط المتكاملة وأنظمة مناولة وتخزين اًلية وخدمات صيانة عالية حرصاً منها على توفير أدق النتائج التي تتطابق مع المواصفات والدساتير الدولية.