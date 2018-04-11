تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المساكن في منطقة اليورو

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" الصادرة اليوم الأربعاء نمو أسعار المساكن في منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال الربع الأخير من العام الماضي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من العام.

وذكرت الوكالة أن أسعار المساكن في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، زادت خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 4.2% سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 4% خلال الربع الثالث من العام.

في الوقت نفسه تراجع معدل الارتفاع ربع السنوي للأسعار إلى 0.9% خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل 1.6% خلال الربع الثالث.

وزادت أسعار المساكن خلال الربع الأخير من العام الماضي في الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.7% مقارنة بالربع الثالث وبنسبة 4.5% مقارنة بالربع الأخير من 2016.