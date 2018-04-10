أدنوك الإماراتية تعلن عن مزايدة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الثلاثاء تدشين مزايدة تنافسية لمنح تراخيص لست مناطق لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز وذلك للمرة الأولى لها على الإطلاق.

وقالت أدنوك في بيان إن اثنتين من مناطق الامتياز الست بحريتان وإن أربعا منها برية، مضيفة أن التقديرات تشير إلى "احتواء المناطق على كميات كبيرة من النفط والغاز".

وسيحصل أصحاب العروض الفائزة على فرصة للتنقيب والاستكشاف ثم تطوير مناطق الامتياز وإنتاج الموارد المكتشفة فيها بالشراكة مع أدنوك.

ويمكن تقديم العروض في موعد أقصاه أكتوبر تشرين الأول، ومن المتوقع الانتهاء من جولة العروض الأولى هذا العام.

وستبدأ جولة ترويجية عالمية فنية وتجارية للتراخيص الجديدة في 23 أبريل نيسان بأبوظبي. وقالت أدنوك إن هذا سيعقبه جولة أخرى في هيوستون في 26 أبريل نيسان ثم لندن في الأول من مايو أيار وهونج كونج في الثامن من الشهر نفسه.

وقال سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لأدنوك إن الشركة لقيت اهتماما كبيرا جدا من شركات الطاقة بجولة العروض.

وأضاف في مؤتمر صحفي للإعلان عن جولة العروض في أبوظبي أن أدنوك ستحتفظ بحصة تبلغ 60 بالمئة خلال مرحلة الإنتاج.