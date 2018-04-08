شركة عملات مشفرة بدبي تنفي انتهاك العلامة التجارية لعلي بابا

رفضت شركة للعملات المشفرة مقرها دبي تحمل اسم مؤسسة علي بابا كوين الاتهامات الموجهة إليها بانتهاك العلامة التجارية في قضية أقامتها مجموعة علي بابا القابضة الصينية لتجارة التجزئة الإلكترونية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

أصدرت المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن أمر تقييد مؤقت بحق مؤسسة علي بابا كوين بعد أن اتهمتها شركة التجزئة الإلكترونية العملاقة بالاستخدام "الظاهر والمتكرر والمضلل عن قصد" لعلامتها التجارية.

وردا على ذلك، قال محاميو مؤسسة علي بابا كوين إن الشركة ليس لديها أي نية لانتهاك الملكية الفكرية لعلي بابا وإن مطالبة الدعوى بغلق الشركة والبدء من جديد باسم آخر "ليس برد منطقي أو متناسب مع الحق المشروع تماما لموكلنا في استخدام كلمة شائعة لا ترجع أصولها إلى الصين، بل إلى المنطقة التي يسعي موكلكم لمنع استخدامها بها".

وعلي بابا اسم بطل القصة الشعبية الشهيرة في الشرق الأوسط "علي بابا والأربعين حرامي".

ومجموعة علي بابا القابضة واحدة من كبرى شركات التجارة الإلكترونية في العالم.