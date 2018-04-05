«الإسكان»: اعتماد 76 مخططا سكنيا بمساحة 85 مليون متر مربع

أكمل مركز خدمات المطورين "إتمام" التابع لوزارة الإسكان استقبال طلبات اعتماد 89 مخططا سكنيا بمساحات إجمالية تتجاوز 118 مليون متر مربع، حيث تم حتى الآن اعتماد 76 مخططا لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية، وينتظر أن يستكمل اعتماد المخططات المتبقية خلال الفترة المقبلة، وفق الأنظمة والإجراءات التي يعتمدها البرنامج، فيما سجل شهر مارس الماضي أعلى طلب على تطوير المخططات السكنية خلال الفترة الماضية. وأوضح محمد بن سعود الغزواني، المشرف العام على مركز خدمات المطورين "إتمام" أنه تم إنهاء إجراءات الاعتماد لهذه المخططات الـ76 في وقت قياسي بمتوسط 15 يوما، بعد تقديم المطورين العقاريين لجميع مسوغات الاعتماد لتلك المخططات، مبينا أن المشاريع توزعت على جميع مناطق المملكة، بمساحة إجمالية بلغت 85,393,796.49 مترا مربعا. وأكّد أن اعتماد هذه المخططات سيضيف عدداً كبيراً من الوحدات السكنية التي من المتوقع أن تتجاوز 200 ألف وحدة سكنية، الأمر الذي سيسهم في تلبية احتياج المواطنين في عدد من مناطق المملكة، وسيعمل على تحفيز الجوانب التنموية والتطويرية للبيئة العمرانية السكنية، وتوفير سكن ملائم وخيارات سكنية متنوعة للمواطنين، حيث شملت الـ 76 مخططا المعتمدة جميع مناطق المملكة، إذ إن هناك 15 مخططا تم اعتمادها في مكة المكرمة، و11 مخططا في كل من الرياض وعسير، إضافة إلى مخططين في كل من حائل وتبوك والجوف، و5 مخططات في كل من الشرقية وجازان، و10 مخططات في المدينة المنورة، كما تم اعتماد 4 مخططات في القصيم، و9 في الباحة. وبين الغزواني أن مركز "إتمام" يواصل إنهاء إجراءات اعتماد 13 مخططا أخرى لمشاريع إسكانية من المتوقع أن تضيف أكثر من 50 ألف وحدة سكنية، وقد وزعت المخططات على النحو التالي: ثلاثة مخططات في منطقة الرياض، ومخططان في حائل والمنطقة الشرقية، ومخطط واحد في كل من المدينة المنورة، والجوف، وتبوك، ومكة المكرمة، والحدود الشمالية، ومنطقة نجران.

يذكر أن مركز خدمات المطورين "إتمام" يسعى عبر الخدمات التي يقدمها إلى تذليل العقبات التي تواجه اعتماد المخططات السكنية على مستوى المملكة للإسهام في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.