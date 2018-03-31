250 مليار يورو دفعها الألمان في شراء عقارات وأراضي في 2017

شهدت ألمانيا في العام الماضي ارتفاعا ملحوظا في أسعار العقارات.

ووفقا لتقديرات لجان الخبراء الرسمية، فإن قيمة عقود شراء المساكن والمنازل والأراضي والعقارات التجارية، التي تم تحريرها في 2017، وصلت إلى 250 مليار يورو، بزيادة بنسبة نحو 9% مقارنة بقيمتها في 2016، مع استمرار ثبات أعداد عقود الشراء في كل عام من العامين الماضيين، بين 900 ألف إلى مليون عقد.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية(د .ب.أ)، قال بيتر أخه، مدير لجان الخبراء إن أسعار العقارات "آخذة في الارتفاع"، وأضاف أن هذا الاتجاه مستمر في سوق العقارات الألماني منذ عشرة أعوام.

وأوضح أخه أن " المعروض قليل"، مشيرا إلى قلة المعروض من أراض البناء في السوق، ولفت إلى أن هذا الأمر يسري بالدرجة الأولى على المدن الكبيرة، وأضاف أن تدني أسعار الفائدة كان السبب في انفجار الأسعار في سوق العقارات.