تراجع عدد مشروعات البناء الجديدة في اليابان الشهر الماضي

أعلنت وزارة الاراضي والبنية التحتية والمواصلات والسياحة في اليابان استمرار تراجع عدد مشروعات البناء الجديدة في البلاد خلال فبراير الماضي.

وأوضحت الوزارة أن عدد مشروعات البناء الجديدة في البلاد تراجع الشهر الماضي بنسبة سنوية تبلغ 6ر2 بالمئة. وكان الخبراء يتوقعون أن يصل معدل التراجع إلى 2ر4 بالمئة.

وكان عدد مشروعات البناء الجديدة قد تراجع بنسبة 2ر13 بالمئة في يناير الماضي.

وبلغ عدد مشروعات البناء الجديدة في فبراير 926 ألف مشروع مقابل 856 ألف مشروع في يناير.

وكشفت البيانات أن عقود البناء التي حصلت عليها 50 من كبرى شركة الانشاءات في البلاد شهدت نموا كبيرا بلغت نسبته 2ر19 بالمئة ، مقابل 9ر0 بالمئة في يناير.