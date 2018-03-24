موانئ دبي العالمية تستحوذ على حصص في منطقتين اقتصاديتين خاصتين بكازاخستان

قالت موانئ دبي العالمية اليوم السبت خلال زيارة قام بها رئيس قازاخستان نور سلطان نزارباييف إلى دولة الإمارات إنها تخطط للاستحواذ على حصص في منطقتين اقتصاديتين خاصتين في قازاخستان.

وقالت موانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي في بيان إنها تخطط للاستحواذ على حصة نسبتها 51 بالمئة في منطقة خورجوس الخاصة وحصة نسبتها 49 بالمئة من منطقة أكتاو.

وقالت موانئ دبي العالمية إنها وقعت اتفاقين إطاريين مع حكومة قازاخستان يتعلقان بعملية الاستحواذ وحوكمة وإدارة المنطقتين.

ولم يكشف البيان عن المزيد من التفاصيل.