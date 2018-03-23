مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا تهبط لثالث شهر على التوالي

هبطت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في فبراير شباط مواصلة التراجع لثالث شهر على التوالي.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة إن مبيعات المنازل الجديدة انخفضت 0.6 في المئة إلى معدل سنوي قدره 618 ألف وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل المبيعات لشهر يناير كانون الثاني بالرفع إلى 622 ألف وحدة من القراءة السابقة البالغة 593 ألف وحدة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 4.4 بالمئة في مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل 10 في المئة من مبيعات سوق المساكن في أمريكا.

وفي الشهر الماضي كان هناك 305 آلاف منزل جديد في السوق، وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار 2009 .

