لا تدع "الواتساب" يستهلك باقات البيانات

يستخدم الكثير من الأشخاص الهاتف الذكي لإرسال الملفات عبر تطبيق واتساب، لكن يمكن لمقاطع الفيديو أن تستهلك الكثير من باقة البيانات في الهاتف قبل أن يكتشف المستخدم ذلك.

وفيما بعض الخطوات والنصائح لمنع واتساب من استهلاك البيانات الخلوية (باقة البيانات) بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز"

- في البداية افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي.

- انقر على النقاط الثلاث الموجودة في أعلى يسار الشاشة.

- اختر الإعدادات.

- اضغط على خيار استخدام البيانات والتخزين.

- انتقل إلى الخيار الثالث الذي يأتي تحت مسمى أثناء التجوال.

- قم بتعطيل الخيارات التي ظهرت أمامك،(الصور والمقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو والمستندات).

- أكد العملية السابقة عن طريقة النقر على زر الموافقة.

- مرر للأسفل الآن وقم بتفعيل خيار الاستخدام القليل للبيانات.

ما جرى سابقا، بحسب "البوابة العربية للأخبار التقنية"، هو تعطيل التحميل التلقائي لأي نوع من الملفات، الصور والصوت والفيديو والمستندات، عند استخدام باقة البيانات، وسوف يؤدي ذلك إلى منع تحميل هذه الملفات.

بالإضافة إلى ذلك، إن تقليل استخدام باقة البيانات أثناء المكالمات التي تجريها من خلال واتساب سوف يسمح لك بحفظ البيانات، ولكن ذلك يعني أيضًا أن جودة المكالمة يمكن أن تضعف قليلًا.