وزير الحرس الوطني يوقع عقد استكمال نحو 6 آلاف وحدة سكنية في الرياض مع شركة إيطالية

وقع الأمير خالد بن عياف وزير الحرس الوطني بمكتبه بالوزارة اليوم عقد استكمال مشروع "إسكان منسوبي الحرس الوطني" من ضباط و أفراد بخشم العان بمدينة الرياض وذلك مع شركة ساليني الإيطالية بحضور سفير إيطاليا لدى السعودية لوكا فيراري. وبهذه المناسبة رفع وزير الحرس الوطني الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على دعمهم المتواصل واهتمامهم الكبير بتوفير متطلبات الاستقرار والتنمية للمواطن السعودي والقطاعات العسكرية في جميع المجالات ولما تجده وزارة الحرس الوطني ومنسوبوها من دعم ورعاية كريمة من القيادة الرشيدة.

ويتكون المشروع من 5950 وحدة سكنية بجميع المرافق اللازمة للمشروع من شبكات عامة وخزانات مياه وخزانات ري ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي. حضر التوقيع نائب وزير الحرس الوطني عبد المحسن التويجري و وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي العنقري ورئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد الناهض ووكيل وزارة الحرس الوطني للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز الجراح.