الشيخ: الأخضر فوق كل مصلحة

أوضح محمد الشيخ المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، أن قائمة معسكر الأخضر الذي سيبدأ في جدة اليوم ويستمر إلى 26 من الشهر الحالي ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018، لم تضم الخماسي المحترف في الدوري الإسباني وهم، فهد المولد، سالم الدوسري، يحيى الشهري، نوح الموسى، وعبد المجيد الصليهم، لعدم توافق مباراة مالدوفا الودية مع أيام "فيفا"، مستبعدا في الوقت نفسه وجود أي أسباب فنية وراء ذلك.

وشدد على أن أي لاعب تم اختياره لقائمة الأخضر سيوجد في المعسكر بداية من اليوم، بما فيهم لاعبو النصر، الأهلي، الشباب، والاتحاد الذين تخوض فرقهم مبارياتها في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وقال: "مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، وهي تتقدم على ما دونها، هذا الموسم بكل تفاصيله استثنائي، كل المباريات خلال هذه الفترة ستلعب بدون لاعبي الأخضر الذي تنتظره مباراة بعد خمسة أيام مع مالدوفا".

وأشار إلى أن قائمة الأخضر المختارة لمباراة العراق الودية على أرضه والمقررة في 28 شباط (فبراير)، ستنضم لمعسكر جدة في 27 من الشهر نفسه، أي بعد ملاقاة مالدوفا مباشرة، حيث سيتم التجمع ليوم واحد ومن ثم المغادرة إلى هناك.

وكان اتحاد القدم السعودي قد سمح‏ بمشاركة اللاعبين الأجانب السبعة كأساسيين مع الأندية التي سيلتحق لاعبوها بمعسكر الأخضر، بشكل استثنائي في الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وأعلن الأخضر أسماء اللاعبين المختارين من قبل المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي للالتحاق بالمعسكر الذي سينطلق اليوم على النحو التالي، ياسر المسيليم، وليد عبد الله، عبد الله المعيوف، محمد العويس، فواز القرني، أسامة هوساوي، عمر هوساوي، معتز هوساوي، أحمد عسيري، حسن معاذ، منصور الحربي، ياسر الشهراني، محمد البريك، إبراهيم غالب، عبد الملك الخيبري، عبد العزيز الجبرين، عبد الله عطيف، عبد الله الخيبري، محمد كنو، تيسير جاسم، حسين المقهوي، سلمان المؤشر، عبد الوهاب جعفر، هتان باهبري، محمد الكويكبي، محمد السهلاوي، مهند عسيري، ومجاهد المنيع.