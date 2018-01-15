"إيرباص" تضطر لوقف إنتاج طائرات "أيه380"

أعلن المدير التجاري لإيرباص جون ليهي الاثنين: "أن المجموعة الأوروبية للصناعات الجوية لن يكون لديها خيار آخر سوى وقف برنامج طائراتها (أيه380) إذا لم تتقدم طيران الإمارات بطلبية جديدة".

وقال ليهي خلال عرضه النتائج التجارية للمجموعة في 2017: "بصدق إذا لم نصل إلى اتفاق مع طيران الإمارات (أكبر زبون للطائرات العملاقة)، لن يكون لدينا خيار آخر سوى وقف البرنامج".

وكان ليهي يرد على سؤال عن مستقبل الطائرات العملاقة التي لم تتلق المجموعة أي طلبية لها منذ سنتين.

وأضاف ليهي: "ما زلنا نتباحث مع الإمارات لكن بصدق إنهم الوحيدون على الأرجح في السوق القادرون على شراء ست طائرات على الأقل سنوياً لفترة تمتد من ثماني إلى عشر سنوات"، معبراً عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق على طلبية للشركة الخليجية.

وكانت المجموعة التي خفضت تدريجياً وتيرة إنتاج هذه الطائرات العملاقة، تأمل في الحصول على طلبية خلال معرض الصناعات الجوية في دبي، لكن الشركة التي تسلمت في 2017 الطائرة المئة من هذا النوع، تخلت عن الطلبية واختارت شراء أربعين طائرة "بوينغ 787-10".

وعبرت فابريس بريجييه نائبة رئيس المجموعة عن تفاؤلها، وقالت: "أن التوجه هو إلى إبطاء الإنتاج ليبلغ 12 طائرة سيتم تسليمها في 2018"، مؤكدة أن المجموعة تنوي خفض هذا الإنتاج إلى "ست طائرات سنوياً".

وأضافت بريجييه: "أن التحدي سيكون الإبقاء على هذا المستوى على الأقل في السنوات المقبلة قبل استبدال طائرات (أيه380) الموضوعة في الخدمة وفتح أسواق جديدة محتملة".

يذكر أنه منذ إطلاق البرنامج في 2007، سجلت طلبيات لـ317 طائرة إيرباص (أيه380)، والتي تتسع لأكبر عدد من الركاب في العالم.