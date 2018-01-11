30 % من المستفيدين يرفضون منتجات «سكني» ويعودون لقوائم الانتظار

تصل نسبة المستفيدين من "سكني" غير الراضين عن المنتجات المقدمة لهم نحو 30 في المائة مما يجعلهم يعودون لقوائم الانتظار للحصول على منتج يتناسب ورغباتهم.

وقال لـ"الاقتصادية"، سيف السويلم المتحدث الرسمي باسم وزارة الاسكان ، إن الوزارة تحرص على توفير مختلف الخيارات السكنية والتمويلية أمام المستفيدين، ففي كل دفعة شهرية ضمن برنامج "سكني" يتم تخصيص منتجات لآلاف المواطنين المستفيدين، وتشهد هذه المنتجات نسبة عالية من القبول تصل إلى 70 في المائة، حيث يحق للمستفيد رفض المنتج بسبب نوعيته أو موقعه أو غيرها، والعودة مجدداً لقائمة الانتظار ليتم تخصيص منتج آخر يتناسب معه بشكل أكبر ويتوافق مع رغباته وقدراته.

وقال إن المنتجات خلال عام واحد لبّت نسبة عالية من الطلب على الدعم السكني وأسهمت في تقليص قوائم الانتظار التي تصل إلى نحو 1.5 مليون أسرة على قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وأشار إلى أن هذه المنتجات تسهم في دعم العرض وتمكين الطلب ورفع نسبة التملك السكني تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، ومن هذا المنطلق تواصل الوزارة إطلاق المزيد من المنتجات السكنية والتمويلية ضمن برنامج "سكني"، حيث أعلنت عن مستهدفها لعام 2018 بتخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة.

وأوضح السويلم، أن وزارة الإسكان خلال عام 2017 خصصّت ما يصل إلى 282 ألف منتج سكني وتمويلي على المستحقين المتقدمين على بوابة الدعم السكني، إذ شملت تلك المنتجات وحدات سكنية جاهزة وأخرى على الخريطة بإجمالي 120 ألف وحدة سكنية متنوعة تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس، تمتاز بجودتها وأسعارها التي تراوح بين 250 ألف و 700 ألف ريال، وأراضٍ مطوّرة مجانية نحو 75 ألف أرض في مختلف المدن والمحافظات، و85 ألف تمويل مدعوم من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، ولا شك أن هذا العدد من المنتجات خلال عام واحد يلبي نسبة عالية من الطلب.

وأضاف :"تم الإعلان مسبقاً عن تخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة تشمل 125 ألف وحدة سكنية على الخريطة بالشراكة مع المطورين العقاريين، و75 ألف أرض مطورة، و100 ألف تمويل مدعوم من صندوق التنمية". وفيما يتعلق بعمل المطورين، أكد أن الوزارة تتابع سير العمل في جميع المشاريع للتحقق من تنفيذها بالشكل الأمثل وبما يتوافق مع البنود المحددة، وذلك لضمان توفير وحدات سكنية ذات جودة عالية للمستفيدين، كما تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال التعثّر.

وأشار إلى أن الوزارة تطلق شهرياً ما يصل إلى ثمانية معارض تتنوع بين المشاريع الجاهزة ومشاريع البيع على الخريطة وبإجمالي يصل إلى نحو 10 آلاف وحدة سكنية متنوعة، حيث تتم دعوة المواطنين المستفيدين ممن تم التخصيص لهم ضمن دفعات برنامج سكني" للمعاينة والحجز واستكمال الإجراءات النهائية.