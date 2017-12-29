"إيرباص" تعقد أكبر صفقة في تاريخها

عقدت شركة إيرباص الأوروبية لإنتاج الطائرات اليوم السبت أكبر صفقة في تاريخها حتى الآن ، تبيع بموجبها 430 طائرة نفاثة للخطوط المتوسطة المدى، وذلك قبل أيام قليلة من نهاية العام الميلادي 2017 .

وقالت الشركة مساء اليوم الخميس من مقرها في مدينة تولوز الفرنسية إن العقود أبرمت مع شركة إنديجو الأمريكية وأربعة شركات طيران ذات تذاكر مخفضة، تملك إنديجو فيها أسهما متعددة.

وتشير قائمة الأسعار إلى أن هذه الصفقة هي أكبر صفقة في تاريخ إيرباص تبلغ قيمتها 49.5 مليار دولار.

غير أن قيمة التخفيضات في مثل هذه الصفقات تصل عادة إلى مبالغ كبيرة.

كان ترتيب إيرباص تراجع بسبب العقود السابقة التي أبرمت الشهر الماضي خلال معرض لوفتهانزا للطيران في مدينة دبي، غير أن الصفقة الحالية ستضمن لها تقدما كبيرا حيث ستضاف إلى موازنة العام الجاري قبل نهايته.

وستؤدي هذه الصفقة إلى دفعة رمزية هامة في السباق العالمي لإيرباص مع العملاق الأمريكي بوينج.

وتدخل هذه الطائرات الـ 430 من طراز إيه 320 إلى أساطيل كل من شركة فرونتير إيرلاينز الأمريكية وشركة جيت سمارت (شيلي) وفولاريس (المكسيك)، وفيز إير (المجر) التي تملك شركة إنديجو بارتنرز أسهما فيها جميعا.