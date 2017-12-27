مؤشر "نيكي" الياباني يصعد ومكاسب النفط تدعم الأسهم المتصلة بالقطاع

صعد المؤشر نيكي القياسي عند الإغلاق اليوم حيث عزز ارتفاع أسعار النفط الأسهم المتصلة بالقطاع النفطي. وارتفع نيكي 0.08% ليغلق عند 22911.21 نقطة. ومع صعود أسعار النفط لأعلى مستوى في عامين ونصف العام ارتفع سهم إنبكس كورب المنتجة للنفط والغاز الطبيعي 2.3%. وزاد سهم جابان دريلنج للتنقيب عن النفط البحري 2.1% بينما ارتفع سهم جابان بتروليوم اكسبلوريشن 3.3%. وصعد سهم مصفاة إيدميتسو كوسان النفطية 2.6%.

وقفز سهم كاواساكي للصناعات الثقيلة العاملة في مجال بناء السفن 7.9% بعدما أعلنت أنها ستتكبد خسارة غير معتادة حجمها 13 مليار ين (114.75 مليون دولار) نتيجة إلغاء اتفاق مع شركة نرويجية. وبرغم الخسائر الناجمة عن إلغاء الاتفاق إلا أن هذا الإعلان كان له مردود إيجابي حيث كان البعض يرى أن المشروع سيثقل كاهل الشركة بتكاليف إضافية. كما صعدت الأسهم المتصلة بالبيتكوين بعد انتعاش قوي للعملة المشفرة. ومن بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو كانت معاملات 26 مؤشرا في النطاق الإيجابي وتصدرتها قطاعات التعدين ومنتجات النفط والفحم. وصعد سهم توبكس الأوسع نطاقا 0.15% إلى 1829.79 نقطة.