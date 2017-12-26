بعد 10 أشهر من الإنكماش.. تضخم إيجابي في السعودية خلال نوفمبر

سجل معدل التضخم في السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي، أول تضخم إيجابي خلال عام 2017، بنسبة 0.1 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما سجل نفس النسبة في مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، هذه المرة الأولى التى يسجل فيها التضخم معدلا إيجابيا خلال 2017، بعد 10 اشهر من الإنكماش أو المعدلات السلبية.

و سجل معدل التضخم في كانون الثاني (يناير) 2017 نسبة - 0.4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و- 0.1 في المائة في شباط (فبراير) الماضي، و- 0.4 في المائة في شهر آذار (مارس) الماضي، و- 0.6 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي، و- 0.7 في المائة في أيار (مايو) الماضي، و- 0.4 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي، و- 0.3 في المائة في تموز (يوليو) الماضي، و-0.1 في آب (أغسطس) الماضي، و-0.2 في أكتوبر.

وفي كانون الثاني (يناير) الماضي حدث أول تضخم سلبي منذ تعديل سنة الأساس إلى عام 2007، أي هو أول تضخم سلبي خلال تسع سنوات، علما بأن التضخم السلبي في انخفاض الأسعار، وليس فقط أن أسعار السلع والخدمات ارتفعت بوتيرة أقل.

ماذا يعني "الرقم القياسي" و"التضخم"؟

يعد مؤشرا إحصائيا وإحدى الأدوات الإحصائية، ويستخدم لقياس التغير النسبي الذي طرأ على ظاهرة معينة سواء على مستوى الأسعار، أو قياس الكميات، أو التغير في القيمة، ومقارنتها بأساس معين قد يكون فترة زمنية معينة أو مكانا جغرافيا معينا. وتشير الإحصاءات الرسمية المستخدمة في السعودية إلى أن سنة الأساس الآن هي 2007، بعد أن كانت من قبل 1999. فيما "التضخم" هو معدل الارتفاع أو الانخفاض في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بين فترة زمنية وأخرى.

*وحدة التقارير الاقتصادية