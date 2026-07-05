أعلنت شركة مايكروسوفت تعيين أيمن الغامدي رئيسًا لـ"مايكروسوفت العربية"، اعتبارًا من اليوم، خلفًا للإدارة السابقة، ليتولى قيادة عمليات الشركة في السعودية والإشراف على أعمالها مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

ويأتي تعيين الغامدي بعد مسيرة امتدت 14 عامًا داخل الشركة، كان آخرها نائبًا للرئيس للقطاع العام في السعودية، حيث عمل على مشاريع مرتبطة بالحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات.

وبحسب الشركة، سيتولى الغامدي في منصبه الجديد إدارة أعمال مايكروسوفت في المملكة، بما يشمل حلول الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والبيانات، والأمن السيبراني، إلى جانب تنسيق العمل مع شبكة الشركاء وبرامج تنمية المهارات الرقمية.

وقال رئيس مايكروسوفت لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نعيم يزبك، إن تعيين الغامدي يأتي في وقت يشهد فيه السوق السعودي توسعًا في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن خبرته في القطاع العام ومعرفته بالسوق المحلية ستدعم أعمال الشركة خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، قال الغامدي إن أولوياته ستتمثل في مواصلة العمل مع العملاء والشركاء لتوسيع استخدام تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، ودعم تطوير المهارات الرقمية في المملكة.

وتعمل مايكروسوفت في السوق السعودية منذ أكثر من عقدين، وتقدم خدماتها لقطاعات تشمل الحكومة والطاقة والرعاية الصحية والتعليم والتصنيع والطيران، كما أعلنت سابقًا خططًا لإنشاء منطقة سحابية في المملكة، إضافة إلى مبادرة تستهدف تدريب ثلاثة ملايين شخص على مهارات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.