قيود تستحوذ على منصة Flavours المتخصصة في أنظمة نقاط البيع وإدارة المطاعم





في خطوة تعد نقلة نوعية في سوق الحلول السحابية، أعلنت شركة قيود، المتخصصة أنظمة المحاسبة السحابية وإدارة الأعمال بالمملكة العربية السعودية، عن إتمام صفقة استحواذها على شركة Flavours، المتخصصة في تطوير أنظمة نقاط البيع (POS) وحلول إدارة المطاعم والمقاهي.

يهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز منظومة التحول الرقمي التي تقودها قيود في المملكة، من خلال بناء نظام بيئي موحّد يربط بين العمليات التشغيلية اليومية وبين الأداء المالي للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وبذلك، تضع قيود نفسها في موقع محوري لتمكين قطاعات التجزئة والمطاعم والمقاهي من إدارة أعمالها بمرونة وكفاءة غير مسبوقة.

وأكدت الشركة أن دمج تقنيات Flavours المتقدمة في مجال الكاشير وإدارة الطلبات مع بنية قيود المحاسبية الذكية، سيتيح لأصحاب الأعمال إمكانيات متكاملة تشمل إدارة المبيعات، متابعة المخزون، معالجة القيود المحاسبية، وإصدار التقارير الضريبية والمالية الفورية عبر منصة واحدة سحابية وآمنة.

هذا الإعلان جاء متزامناً مع كشف قيود عن مجموعة من مؤشرات الأداء التي تعكس عاماً استثنائياً من النمو والنجاح، حيث تجاوز عدد عملائها النشطين 25 ألف عميل من مختلف القطاعات. كما تخطّى حجم العمليات المالية المُدارة عبر المنصة حاجز 450 مليار ريال في حين حققت الشركة نسبة نمو في الإيرادات تجاوزت 50% مع الحفاظ على معدل رضا للعملاء بلغ 95%، والانطلاق نحو استهداف أسواق جديدة مثل الأردن ومصر والإمارات.

وقد عبّر المهندس عبدالله الدايل، الرئيس التنفيذي لشركة قيود، عن فخره بهذه الأرقام وبالخطوة الجديدة قائلاً: يمثل هذا الاستحواذ محطة محورية في مسيرتنا نحو بناء منظومة أعمال رقمية متكاملة تخدم الاقتصاد السعودي المتجدد. نحن نرى في انضمام Flavours إلى عائلة قيود أكثر من مجرد توسعٍ تجاري؛ إنها خطوة لتوحيد البيانات التشغيلية والمالية داخل بيئة واحدة تُمكّن رواد الأعمال من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة.

وأضاف الدايل: الأرقام التي حققناها في عام 2025 ليست مجرد مؤشرات نمو، بل دليل واضح على ثقة السوق المحلي في حلولنا، وعلى جاهزية بنيتنا التحتية السحابية لدعم تحولات قطاع الأعمال في المملكة. إننا نؤمن بأن التكامل بين التقنية والإدارة المالية هو مفتاح الكفاءة التشغيلية والاستدامة المستقبلية.

توجه استراتيجي نحو 2026

ترى قيود أن عام 2026 يمثل بداية مرحلة جديدة من التوسع والنمو المتسارع، إذ تُخطط الشركة لتعزيز حضورها الجغرافي داخل المملكة وخارجها، عبر الدخول في أسواق خليجية وإقليمية جديدة، إلى جانب تطوير منتجات متخصصة تدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما كشفت الشركة أن خطتها القادمة ستشمل تطوير واجهات برمجة تطبيقات (APIs) أكثر انفتاحاً، تسمح بدمج منتجاتها مع منصات التجارة الإلكترونية، التطبيقات المصرفية، وأنظمة إدارة المخزون، لتأسيس بنية رقمية مفتوحة تدعم اقتصاد المعرفة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي وتمكين القطاع الخاص.

ويأتي استحواذ قيود على Flavours تتويجاً لسلسلة من الخطوات التطويرية التي خاضتها الشركة خلال السنوات الماضية لتوسيع نطاقها التقني وتحسين تجربة المستخدم. وقد أكدت الإدارة أن المرحلة المقبلة ستركّز على الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي، لدعم أصحاب القرار في المنشآت بخطط مالية وتشغيلية مبنية على البيانات.

عبر هذا الاستحواذ، ترسخ قيود مكانتها كأحد أبرز اللاعبين المحليين في مشهد التكنولوجيا المالية والإدارية، وتؤكد التزامها المستمر بدعم الشركات السعودية في رحلة التحول نحو أنظمة أكثر مرونة وكفاءة.

وقال الدايل: نحن لا نطوّر برامج فحسب، بل نبني مستقبل إدارة الأعمال في المملكة. استحواذنا على Flavours هو البداية لمزيد من المبادرات التي تهدف إلى تمكين المنشآت من تحقيق النمو المستدام، عبر حلول تقنية ذكية ومتكاملة تجمع بين المحاسبة، التشغيل، والبيانات في منظومة واحدة.

بهذا، تضع قيود بصمتها كواجهة رئيسية للتحول الرقمي في المملكة، وتؤكد أن عام 2026 سيكون عام الانطلاق نحو آفاق جديدة من الابتكار والريادة في قطاع التقنيات السحابية.