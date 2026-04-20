"ساين إت" لإدارة العقود بالذكاء الاصطناعي تغلق جولة بـ 15 مليون دولار





أعلنت ساين إت الشركة التقنية السعودية المتخصصة في التوقيع الرقمي وإدارة العقود المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن جمعها مبلغ 15 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة (أ) لتوسيع نطاق خدماتها، وقادت الجولة شركة رائد فينتشرز، بمشاركة كل من STV، وسيدرا فينتشرز، وتكامل فينتشرز، وسهيل فينتشرز.

تأسست ساين إت في عام 2021، وهي شركة مرخصة كمزود لخدمات الثقة من قبل هيئة الحكومة الرقمية السعودية وتعد منصة تعتمد عليها المؤسسات لإنشاء وتوقيع وإدارة الاتفاقيات رقمياً، بدءا من التواقيع الرقمية الملزمة قانونا وصولا إلى الإدارة الشاملة للعقود، ولدى الشركة أكثر من 700 عميل في كبرى الشركات ومختلف القطاعات.

مع هذا التمويل تتوسع ساين إت إلى ما هو أبعد من التوقيع الإلكتروني لتشمل إدارة العقود (CLM) المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يمنح المؤسسات القدرة على صياغة العقود، والتفاوض بشأنها، وتتبعها، وإدارتها من منصة واحدة آمنة وبمستوى أمان عالي.

وفي هذا السياق، صرح محمد العبوري، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة ساين إت: منذ انطلاقتنا ركزنا على توفير خدمة التوقيع الرقمي لسد حاجة ملحة في السوق، لكننا نؤمن أن التوقيع هو مجرد البداية، فالهدر الحقيقي للوقت والمال يكمن في العمليات التحضيرية والتبعات اللاحقة له.

وأضاف: سيساعدنا هذا التمويل في بناء منصة متكاملة تتيح إنشاء العقود، التفاوض عليها، واعتمادها في بيئة رقمية آمنة تتوافق تماماً مع الأنظمة السعودية، مع تطوير 'مساعد عقود ذكي' يختصر الوقت ويضمن الحجية القانونية المطلقة، ونستثمر هذه الجولة لنطور من إدارة العقود، من خلال تطوير قدرات الصياغة والتفاوض بالذكاء الاصطناعي، وابتكار مساعد ذكي يضع كافة المعلومات والإجراءات في مكان واحد. كما أننا نهتم بالأمان القانوني عبر تطوير بنية تحتية للشهادات الرقمية تضمن توثيق آمن للمستندات

عمر المجدوعي الشريك المؤسس في رائد فينتشرز قال: نجحت ساين إت في بناء بنية تحتية صلبة في مجال التوقيع الإلكتروني. ونقود هذه الجولة لإيماننا بأن الشركة قادرة على تحديد ملامح المرحلة القادمة للسوق، حيث تمثل إدارة العقود بالذكاء الاصطناعي فرصة أكبر بكثير، إن قطاع إدارة العقود هو المسار الطبيعي للتحول الرقمي المعتمد على الذكاء الاصطناعي. وتمتاز ساين إت برؤية طموحة وتموضع استراتيجي في السوق يمكنها من توظيف هذه التقنيات لتقديم قيمة فعلية وملموسة لقطاع الأعمال.

من جانبه قال د. مازن الزايدي، الشريك العام في شركة STV: نؤمن بتغيير الذكاء الاصطناعي لطريقة إدارة العقود والتفاوض عليها، وتعمل ساين إت على توظيف الذكاء الاصطناعي بالطريقة الأنسب، ليس كميزة إضافية ولكن كجزء أساسي في عمل منصتها، مما يعزز مكانتها كقائد للابتكار في السوق السعودي ومنصات إدارة العقود.

شركة" ساين إت" قالت إن لهيئة الحكومة الرقمية دورا محوريا في تمكين خدمات الثقة الرقمية، ومثلت ركيزة أساسية لساين ات لحصولها على شهادة الثقة الرقمية، كما دعمت الاستخدام الآمن والفعّال للتوقيعات الرقمية في القطاعين العام والخاص، وعززت الثقة في المعاملات الرقمية، لا سيما مع إعلان السعودية عام 2026 عام الذكاء الاصطناعي.



