حزمة مبادرات إنسانية واجتماعية لدعم الأيتام وطلبة المدارس

قدمت "كيان نون" حزمة من المبادرات الإنسانية والاجتماعية النوعية التي تسهم في خدمة المجتمع خلال الفترة الأخيرة، وذلك في إطار التزامها بدورها ومسؤوليتها المجتمعية، وسعيها إلى بناء جيل واعٍ ومدرك لمسؤوليته تجاه المجتمع، من خلال تعزيز مشاركة القطاعات المختلفة في دعم العمل الخيري، بما يحقق التكامل في الأدوار ويسهم في تمكين المجتمع، ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

وبادرت الشركة التي تمثل أحد الشركات البارزة في قطاع التجزئة بالمملكة، بعمل شراكة استراتيجية خيرية وإنسانية مع دار الأيتام؛ حرصاً على تطوير بيئة رعاية الأيتام في مختلف مراحلهم، والعمل مع الجهات المتخصصة لتقديم أفضل الخدمات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية دعم الأيتام وتمكينهم، وتعزيز ثقافة التطوع في المجتمع.

وعززت كيان نون المتخصصة في مجال توفير احتياجات الأسرة،مشاركاتها المجتمعية مع مجموعة من المدارس في مدن ومحافظات المملكة؛ بإقامة فعاليات مدرسية متنوعة، واحتفالات وطنية واجتماعية وتوعوية مختلفة، ودعم إشراك طلبة المدارس في برامج تطوعية تعزز قيم العطاء والانتماء والمسؤولية المجتمعية لدى الطلبة.

وتتخصص الشركة في توفير حلول تسوق شاملة للأسرة، وتقديم تجربة تسوق متكاملة في بيئة تسوق عصرية وخدمات متميزة تلبي احتياجات العملاء بجودة عالية وأسعار تنافسية، مع توفير تشكيلة واسعة ومتنوعة من المنتجات التي تخدم جميع أفراد الأسرة، وتسعى إلى نمو أعمالها والتوسع المستمر وتطوير مفاهيم التسوق الحديثة للوصول إلى مختلف شرائح العملاء؛ لتعزز حضورها كوجهة رائدة ومفضلة لكافة أفراد الأسرة في عالم الموضة والمستلزمات المنزلية.