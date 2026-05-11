الاثنين, 11 مايو 2026 | 24 ذُو الْقِعْدَة 1447
تكليف نصر الأنصاري متحدثا رسميا لوزارة السياحة السعودية

«الاقتصادية» من الرياض
الاثنين 11 مايو 2026 17:25
أصدرت وزارة السياحة قرارا بتكليف نصر بن سعد الأنصاري متحدثا رسميا للوزارة، إضافة إلى عمله مديرا لإدارة العلاقات العامة والإعلام، بحسب بيان اليوم.

ويأتي هذا التكليف في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع الجمهور ووسائل الإعلام، وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأنشطتها، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والسرعة في نقل رسائلها الإعلامية، إلى جانب رفع مستوى الوعي بمبادرات الوزارة وأهدافها.

ويُعدّ الأنصاري من الكفاءات الإعلامية، حيث عمل مديرا للإعلام والعلاقات العامة في عدد من الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص، ويحمل درجة الماجستير في الإعلام الدولي والاتصال من جامعة بريدجبورت الأمريكية، وشهادة البكالوريوس في الإعلام من جامعة الملك سعود.

