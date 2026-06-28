افتتح بنك مصر فرعه في العاصمة السعودية الرياض وبدأ مزاولة نشاطه المصرفي في المملكة، بعد استكمال المتطلبات النظامية والحصول على موافقة البنك المركزي السعودي (ساما)، في خطوة تستهدف دعم الشركات وتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين السعودية ومصر، وتوسيع الحضور الإقليمي للبنك بما يواكب النمو الاقتصادي في البلدين.

دعم الشركات والاستثمارات بين السعودية ومصر

أعلن بنك مصر افتتاح فرعه بمدينة الرياض وبدء مزاولة نشاطه المصرفي، وذلك بعد استكمال المتطلبات النظامية والحصول على موافقة البنك المركزي السعودي (ساما)، في خطوة تعكس عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، وتجسد التزام البنك بدعم حركة الأعمال والاستثمارات بين البلدين.

ويستهدف فرع الرياض تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول المصرفية الموجهة لقطاع الشركات، بما يسهم في دعم الأنشطة التجارية والاستثمارية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر، في ظل ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو متسارع وفرص استثمارية واعدة.

كما سيركز الفرع، خلال المرحلة الأولى، على خدمة الشركات المصرية العاملة في السعودية ودعم خططها التوسعية، إلى جانب تقديم الخدمات المصرفية للشركات السعودية المرتبطة باستثمارات ومشروعات داخل مصر، بما يسهم في تعزيز تدفقات الاستثمار وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين. ويأتي افتتاح الفرع في ظل النمو المتسارع للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والسعودية، بما يدعم مستهدفات التنمية في البلدين.

فرع الرياض محطة إستراتيجية للتوسع الإقليمي

أكد الرئيس التنفيذي لبنك مصر هشام عكاشة، أن افتتاح فرع البنك في السعودية يمثل محطة إستراتيجية مهمة في مسيرة التوسع الإقليمي والدولي للبنك، ويعكس عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية بين البلدين.

وأضاف أن الإنجاز جاء بدعم وتعاون وثيق مع الجهات التنظيمية في السعودية، وفي مقدمتها البنك المركزي السعودي (ساما)، بما يعزز بيئة الأعمال والاستثمار ويدعم الشراكات الاقتصادية بين مصر والسعودية.

وأوضح عكاشة أن بنك مصر يتطلع، من خلال فرع الرياض، إلى تقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات قطاع الأعمال، والمساهمة في تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، بما يواكب مستهدفات التنمية الاقتصادية في كل من مصر والسعودية.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لفرع بنك مصر في السعودية يحيى رفاعي، أن بدء النشاط المصرفي للفرع يمثل خطوة مهمة ضمن إستراتيجية البنك للتوسع الخارجي وتعزيز حضوره الإقليمي.

وأضاف: "نتطلع إلى تقديم خدمات مصرفية متميزة تدعم مجتمع الأعمال في السعودية، وتسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين السعودية ومصر، مستفيدين من المكانة الاقتصادية للسعودية وما يشهده القطاع المالي من تطور كبير في إطار رؤية السعودية 2030".

وأشار رفاعي إلى أن نجاح المشروع جاء بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل في البنك، والدعم المستمر من الإدارة التنفيذية لبنك مصر، ما أسهم في استكمال جميع المتطلبات اللازمة لبدء النشاط المصرفي وفق أعلى المعايير المهنية والتنظيمية.

تعزيز الحضور الدولي وتوسيع شبكة الخدمات المصرفية

أكد نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر حسام الدين عبد الوهاب، أن بدء النشاط المصرفي لفرع الرياض يمثل خطوة إستراتيجية مهمة نحو تعزيز الحضور الإقليمي لبنك مصر وترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة تدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والسعودية.

وأضاف أن الفرع يمثل منصة إستراتيجية لتعزيز أعمال البنك العابرة للحدود، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية المقدمة لعملائه إقليميًا، بما يسهم في دعم حركة التجارة والاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والتمويلي بين البلدين.

وأشار إلى أن بنك مصر يتطلع، من خلال فرع الرياض، إلى تعزيز شراكاته مع مجتمع الأعمال والعملاء في السعودية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد السعودي، بما يدعم إستراتيجية البنك للنمو المستدام والتوسع الإقليمي.

ويأتي افتتاح فرع الرياض ضمن إستراتيجية بنك مصر لتعزيز حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية، إذ يمتلك البنك واحدة من أكبر الشبكات المصرفية في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تضم نحو 900 فرع ووحدة مصرفية منتشرة في مختلف أنحاء مصر.

كما يتمتع البنك بحضور دولي من خلال شبكة من الفروع والبنوك التابعة ومكاتب التمثيل في عدد من الأسواق العالمية، إلى جانب شبكة واسعة من البنوك المراسلة في العالم، بما يدعم قدرته على تقديم خدمات مصرفية متكاملة لعملائه داخل مصر وخارجها.