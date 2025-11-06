أكمل بنك الخليج الدولي السعودية، إصدار سندات رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بـ 500 مليون دولار، ضمن برنامجه لإصدار سندات رأس المال الإضافية من الشريحة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار.

البنك أوضح في بيان أن عائدات الإصدار سيتم استخدامها لتعزيز قاعدة رأس مال البنك، وتنويع مصادر تمويله، وتحقيق أهدافه الاستراتيجية بما يواكب رؤية السعودية 2030.

الإصدار يؤكد المركز المالي للبنك واستراتيجيته الرشيدة لإدارة رأس المال، ما يسهم في تعزيز القدرة على الوصول إلى الأسواق الدولية بكفاءة وعلى نحوٍ منافِس. ويعكس إقبال المستثمرين من أنحاء العالم ثقتهم المستمرة في الأداء المالي للبنك، والتزامه بمعايير الحوكمة، إلى جانب التوقعات الاقتصادية الإيجابية للمملكة.

وقد حُظي الإصدار بإقبالٍ كبيرٍ من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب1.3مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 2.6 ضعف حجم الطرح. وتم تسعير الإصدار بمعدل عائد سنوي بلغ 6.625%، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين بالملاءة الائتمانية للبنك، واستقراره على المدى الطويل.

تعليقًا على هذا الحدث؛ قال خالد عباس الرئيس التنفيذي للبنك إن الإصدار يعكس ثقة المستثمرين بالأسس المتينة للبنك، والتزامه باستراتيجيته، كما يعزز قوة رأس المال ويوسع الوصول إلى الأسواق العالمية.

وأشار الدور الذي يضطلع به البنك في دعم تطوير القطاع المالي للمملكة، وتحقيق أهداف رؤية 2030، مع التزام بتحقيق أداء قوي ونمو مُستدام لمساهمينا".