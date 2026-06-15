"إيدلمان" تعزز قيادتها الإقليمية وتؤكد مواصلة نمو أعمالها في السعودية

قامت "إيدلمان" أحد أكبر شركات العلاقات العامة والاستشارات والاتصالات في العالم، بسلسلة من التعيينات القيادية على مستوى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)، في خطوة تعكس التزام الشركة بتعزيز نموها في الأسواق الاستراتيجية، وفي مقدمتها الشرق الأوسط والسعودية.

التعيينات تضمنت تولي جوليان باين منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب مسؤولياته الحالية بصفته الرئيس العالمي لقطاع الأزمات والمخاطر.

يتمتع باين بخبرة تمتد لأكثر من 30 عاما في مجالات الشؤون المؤسسية وإدارة الأزمات والاتصال الاستراتيجي، وشغل عددًا من المناصب القيادية في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، وبربري، وسكاي، إلى جانب عمله سكرتيرًا للاتصالات لدى الملك والملكة خلال فترة توليهما منصبي أمير ويلز ودوقة كورنوال.

كما عُيّن جاستن ويستكوت رئيسًا تنفيذيًا للشرق الأوسط، بالإضافة إلى استمراره في منصبه كرئيس للعمليات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

يعد ويستكوت من القيادات المخضرمة في إيدلمان، حيث شغل عدة مناصب قيادية على مستوى الشركة، من بينها الرئيس العالمي لقطاع التكنولوجيا ورئيس العمليات في المملكة المتحدة، كما سبق له العمل في الشرق الأوسط وقيادة مكتب الشركة في دبي.

بالتزامن مع هذه التغييرات، سيواصل أليكس سالم العمل بشكل وثيق مع جاستن ويستكوت وفريق القيادة الإقليمي، حيث يقود عمليات إيدلمان وأولويات النمو في السعودية. وفي منصبه كرئيس للعمليات، يركز أليكس على تعزيز حضور الشركة في السوق، وتوطيد علاقاتها مع العملاء، ودفع مسيرة النمو المستمر في المملكة.

تعد السعودية أحد أهم الأسواق الاستراتيجية لإيدلمان في المنطقة، مدفوعة بالتحولات الاقتصادية والتنموية المتسارعة التي تشهدها في إطار رؤية 2030، وما يصاحبها من طلب متنام على خدمات الاتصال الاستراتيجي والاستشارات المؤسسية وبناء السمعة، ما يعزز من أهمية السوق السعودي ضمن استراتيجية النمو الإقليمية لإيدلمان.

بهذا الصدد، صرح رئيس الأعمال الدولية في إيدلمان، إد ويليامز: "تعكس هذه التعيينات قوة الكفاءات القيادية التي تتمتع بها إيدلمان والتزامنا بمواصلة النمو في الأسواق ذات الأولوية حول العالم.

يجمع كل من جوليان باين وجاستن ويستكوت بين الخبرة الاستراتيجية والقدرة على قيادة التحول، ما يمنحنا الثقة في قدرتنا على تعزيز مكانتنا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وتسريع وتيرة النمو في الشرق الأوسط، بما يحقق قيمة أكبر لعملائنا وشركائنا في المنطقة."

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في إيدلمان، والرئيس العالمي لقطاع الأزمات والمخاطر، جوليان باين "يشرفني تولي منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في هذه المرحلة المحورية بالنسبة لأعمالنا ولقطاعنا، حيث تعمل المؤسسات اليوم في بيئة أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، في ظل التحولات المتسارعة على المستويات الجيوسياسية والتكنولوجية والاجتماعية".

وقال "يحتاج العملاء إلى رؤى واضحة ومتكاملة تستشرف المستقبل، وسنواصل الاستثمار في قدراتنا وخبراتنا لمساعدة عملائنا على التعامل مع هذه المتغيرات وتحويلها إلى فرص للنمو".

تعليقا على توليه المنصب الجديد، قال الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط ورئيس العمليات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في إيدلمان، جاستن ويستكوت: "يمثل الشرق الأوسط فرصة استراتيجية مهمة لإيدلمان في ظل ما تشهده أسواق المنطقة من نمو متسارع وتحولات نوعية".

وأضاف "أتيحت لي فرصة العمل في المنطقة خلال مرحلة مبكرة من مسيرتي المهنية، ما أتاح لي فرصة الاطلاع عن قرب على حجم الإمكانات التي تتمتع بها، وأتطلع إلى العمل مع فرقنا وعملائنا لمواصلة تعزيز قدراتنا وتقديم أثر ملموس يدعم نجاحهم، والبناء على الفرص الواعدة التي توفرها أسواق المنطقة، وفي مقدمتها السعودية التي تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الأسواق ديناميكية في المنطقة".

يأتي هذا الانتقال القيادي عقب انتهاء فترة قيادة آرنت يان هيسلينك لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بعد مسيرة امتدت لعقد من الزمن في إيدلمان أسهم خلالها في تعزيز نمو أعمال الشركة وتطوير نموذجها التشغيلي في المنطقة. وشغل هيسلينك سابقًا منصب المدير العام لمكتب أمستردام ورئيس العمليات للمنطقة قبل توليه منصب الرئيس التنفيذي في عام 2023.

تواصل إيدلمان تعزيز مكانتها كشريك استراتيجي للمؤسسات والعلامات التجارية في المملكة والمنطقة، مستفيدة من شبكة عالمية وخبرات متخصصة في مجالات الاتصال المؤسسي، وبناء السمعة، وإدارة الأزمات، والتسويق، والشؤون العامة، بما يدعم عملاءها في مواكبة التحولات المتسارعة وتحقيق أهدافهم التنموية والتجارية.