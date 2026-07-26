وافقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، ممثلةً بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، على إنشاء جمعية قمم لدعم مرضى الكلى بمنطقة عسير، وصدور ترخيصها الرسمي؛ لتكون جمعية أهلية متخصصة تُعنى بخدمة مرضى الكلى ودعمهم، والإسهام في تحسين جودة حياتهم وحياة أسرهم.

ويأتي إنشاء الجمعية في ظل ما يحظى به القطاع غير الربحي في منطقة عسير من دعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، وتشجيعه للمبادرات النوعية التي تسهم في خدمة الإنسان وتعزز التكافل والمسؤولية المجتمعية.

ويتكون مجلس إدارة الجمعية من أحد عشر عضوًا، يضم نخبة من القيادات الوطنية، ورجال الأعمال، والأطباء المتخصصين، وأصحاب الخبرات الإدارية والمجتمعية، ويرأس المجلس معالي الدكتور سعد محمد مارق.

وأكد مجلس الإدارة أن الجمعية ستعمل وفق منهج مؤسسي وحوكمة فاعلة، وبالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، لإطلاق برامج ومبادرات مستدامة تلبي احتياجات مرضى الكلى، داعيًا رجال الأعمال والمحسنين وأفراد المجتمع إلى دعم رسالتها الإنسانية والمشاركة في تحقيق أهدافها.