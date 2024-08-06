أين ينفق السعوديون أموالهم ؟

حسب بيانات البنك المركزي السعودي خلال عام 2023، فإن المركز الاول في الإنفاق خلال نقاط البيع للمستهلكين في المملكة هيا الأطعمة والمشروبات بنسبة 16% ثم المطاعم والمقاهي بنسبة 15 %، حيث تأتي الملابس والأحذية في المركز الثالث بنسبة 7%، ثم الصحة والمواصلات 6% لكل منهما.

يتساوي الإنفاق في كل من قطاعا مواد البناء والأثاث حيث كانت نسبة كل منهما 3%، يأتي الترفيه والفنادق والأجهزة الكهربائية والالكترونية والمجوهرات والتعليم بنسبة انفاق تصل الى نسبة 2 %، وحل قطاع الاتصالات كأقل القطاعات انفاقا نسبة 1 %.

و وصل اجمالي انفاق المستهلكين الى 1.43 تريليون ريال خلال العام الماضي في حين بلغ انفاق المستهلكين نحو 702 مليار ريال في النصف الأول من هذا العام يشمل استخدام بطاقات مدى في التجارة الالكترونية ونقاط البيع والصرافات.