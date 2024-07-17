8 مليارات ريال دعم بنك التنمية الاجتماعي السنوي لتمويل المشاريع

بلغت محفظة المشاريع الابتكارية في بنك التنمية الاجتماعي نحو 700 مليون ريال، فيما ناهزت محفظة للألعاب الإلكترونية 300 مليون ريال بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" معيض البيشي نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار.

وأشار البيشي إلى دعم البنك لنشاطات جديدة العام الماضي وهذا العام، إذ يقدم البنك 8 مليارات ريال سنويا لتمويل ودعم المشاريع الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال.

وقال البيشي إن السياحة تعد من المجالات الواعدة التي تنشط على المستوى الوطني، وتدعم الاقتصاد بقوة عبر فرص التوظيف خصوصا للمجتمعات المحلية التي تزدهر فيها هذه النشاطات الاقتصادية الصغيرة.

وأوضح على هامش فعالية "شور دلني" الفعالية التي تقام في 10 مناطق سعودية مختلفة في الوقت ذاته، دعم ريادة الأعمال عبر تقديم المشورة لرواد الأعمال والمهتمين من قبل 240 متطوعا و خبيرا من تخصصات مختلفة.