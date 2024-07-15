مغامرات لعبة "إيفا" تستحوذ على اهتمام جماهير كأس العالم للرياضات الإلكترونية

استحوذت المغامرات القتالية لألعاب الواقع الافتراضي على اهتمام جماهير بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية المقامة حاليا في العاصمة السعودية الرياض.

ألعاب الواقع الافتراضي عبارة عن تجارب تتيح الدخول إلى محاكي مصمم باستخدام الكمبيوتر مع معدات تسمح برؤية واقع مختلف.

تستقطب لعبة إيفا يوميا 100 لاعب، وتشتمل أسعار تجربة اللعبة على فئتين الأولى 35 ريال والثانية 45 ريال.

يذكر أن عائدات اليوم الواحد لصالة لعبة "إيفا" تصل إلى نحو 50 ألف ريال