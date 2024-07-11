"الاقتصادية" تستكشف آلية صناعة حكام المستقبل في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

استكشفت صحيفة الاقتصادية آلية صناعة حكام المستقبل خلال فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية الذي تحتضنه منطقة البوليفارد في العاصمة الرياض على مدى 8 أسابيع، بمشاركة أكثر 1500 لاعب ولاعبة يمثلون نخبة الفرق والأندية الدولية، وبجوائز مالية تتجاوز 60 مليون دولار "225 مليون ريال".

وبلغ عدد القنوات الناقلة لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في نسختها الأولى التي تحتضنها الرياض، أكثر من 100 قناة حول العالم، وأكثر من 150 منصة في مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً للمركز الإعلامي في البطولة.

وشهدت كأس العالم للرياضات الإلكترونية تسجيل أكثر من 600 إعلامي من داخل وخارج السعودية يمثلون نحو 80 جهة إعلامية لتغطية فعاليات البطولة، فيما سجل مؤتمر البطولة الافتتاحي والإعلامي حضور أكثر من 200 إعلامي من مختلف دول العالم يمثلون جهات إعلامية مرئية ومقروءة ومسموعة.