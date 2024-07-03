لماذا تعد بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في العاصمة السعودية الرياض حدثا استثنائيا؟

احتضنت منطقة البوليفارد في الرياض مساء أمس الثلاثاء حفل افتتاح كأس العالم للرياضات الإلكترونية في نسختها الأولى، بمشاركة أكثر 1500 لاعب ولاعبة يمثلون نخبة الفرق والأندية الدولية، وبجوائز مالية هي الأغلى في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بإجمالي يتجاوز 60 مليون دولار "225 مليون ريال".

وينتظر أن تحظى كأس العالم للرياضات الإلكترونية بمتابعة جماهيرية من داخل السعودية وخارجها، خاصة بعد منح تأشيرة إلكترونية تلقائيا لحاملي التذاكر.

وتستهدف اللجنة المنظمة لنهائيات كأس العالم للرياضات الإلكترونية حضور أكثر من مليون زائر ما بين مقيم وسائح.

وسيكون لكل بطولة من بطولات الأحداث الرئيسة البالغ عددها "20 منافسة" جوائزها الخاصة بإجمالي يتجاوز 33 مليون دولار، إضافة إلى ذلك، سيتم منح مكافأة لأفضل لاعب في كل منافسة بقيمة 50 ألف دولار.

وقبل انطلاق الأحداث الرئيسة، سيتم تقديم أكثر من 7 ملايين دولار تتنافس عليها الفرق لحجز مقاعدها عبر بطولات التصفيات المؤهلة.