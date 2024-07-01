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الأخبار
الرياضة
المزيد
من نحن
فريق الاقتصادية
أرشيف الإقتصادية
الرأي
ملتيميديا
كيف تحول أساطير كرة القدم السعودية ماجد عبدالله وسامي الجابر إلى مستثمرين؟
كيف تحول أساطير كرة القدم السعودية ماجد عبدالله وسامي الجابر إلى مستثمرين؟
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كيف تحول أساطير كرة القدم السعودية ماجد عبدالله وسامي الجابر إلى مستثمرين؟
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